Россия считает актуальной отправку миссии СБ ООН в Палестину

Направление миссии Совета Безопасности ООН в регион палестино-израильского конфликта Россия считает актуальным. Об этом заявил во время выступления на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Представляется актуальным направление миссии Совета Безопасности в регион», - сказал Небензя.

Он уточнил, что неурегулированность палестинской проблемы подпитывает экстремистские настроения в регионе и за его пределами. Активными раздражителями остаются снос палестинских домов и поселенческая активность Израиля, считает постоянный представитель РФ.

«В этих условиях как никогда важно мобилизовать усилия конструктивно настроенного международного сообщества на поддержку общепризнанной основы ближневосточного урегулирования», - заявил Небензя.

По его словам, работу с палестинскими и израильскими партнерами, а также государствами региона Ближнего Востока и Северной Африки, необходимо продолжать.