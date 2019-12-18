Долговая яма: в России на треть выросло число жалоб на коллекторов

В 2019 году судебными приставами зафиксировано рекордное количество жалоб на коллекторов. По сравнению с 2018 годом их число выросло больше чем на треть. По данным Федеральной службы судебный приставов, за десять месяцев текущего года было получено 23,4 тысячи жалоб на агрессивных взыскателей долгов. В 2018 году за такой же период было зафиксировано 17,4 тысячи обращений.

Чаще всего россияне сообщают о навязчивых звонках и сообщениях (31%), в том числе близким должников (8%). Граждане также жалуются на раскрытие личных данных (17%) и психологическое давление (8%). Самые жесткие методы работы применяют микрофинансовые организации (МФО) и службы, не включенные в реестр коллекторов.

К примеру, в Челябинске Татьяна Шавлова каждый день получает сообщения, в которых угрожают не только ей, но и родителям, и детям. Проблема заключается в то, что женщина не брала микрозайм. По поддельному паспорту в финансовую организацию обратились мошенники. Информацию для документа они купили в Сети.

«Они мне даже слова не давали вставить, чтобы я объяснила, что я этих кредитов не брала. И попытаться с ними договориться так, чтобы они мне не названивали ежедневно», - сокрушается Татьяна.

В Екатеринбурге коллекторы чуть не парализовали работу местной больницы, в которой работает медсестра с долгом по кредиту. Взыскатели донимают звонками сотрудников регистратуры и даже заведующего отделением. Сама медсестра настолько запугана, что боится обращаться в прокуратуру. За женщину заступился ее начальник, и теперь коллекторы угрожают ему.

По мнению экспертов, увеличение числа жалоб на действия коллекторов связаны с тем, что теперь россияне знают куда идти за защитой.

«Да, количество обращений выросло. Но все та же самая пропорция - примерно 10% - это то, где есть нарушения и где нужно проводить надзорные действия», - пояснил президент Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

В России действует закон о коллекторской деятельности, который жестко регламентирует время и количество звонков, с кем может общаться взыскатель и что делать, если должнику поступают угрозы.