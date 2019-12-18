Bloomberg: в США приняли новый крупный пакет санкций против России

Американские сенаторы одобрили новый крупный пакет санкций против России. Далее документ отправят на рассмотрение Сената полного состава.

В частности, в соответствии с документом, одобренным комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США, предполагается, что в числе прочих ограничений американский лидер Дональд Трамп обязуется ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пакет ограничений должен был быть рассмотрен сенаторами неделей ранее. При дальнейшем его рассмотрении полным составом Сената в текст могут быть внесены изменения.