В Домодедово задержаны 40 граждан Израиля

Посольство Израиля в Москве не знает причины, по которым были задержаны 40 граждан их государства в московском аэропорту Домодедово. В дипмиссии выразили надежду, что в скором времени ситуация разрешится.

«Мы не знаем, по какой причине 40 граждан Израиля были задержаны, и надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится и их пропустят. Рейс был из Тель-Авива в Москву», - приводит ТАСС слова представителя дипмиссии в РФ.

Израильские СМИ пишут, что были задержаны 46 человек. Им отказали во въезде на территорию РФ. Между тем, в израильском посольстве уточнили, что Израиль и Россия заинтересован в развитии туризма.