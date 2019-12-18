Вышинский поднимет вопрос преследования журналистов в Эстонии на президиуме СПЧ при президенте РФ

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием в случае, если они не прекратят работать на МИА «Россия сегодня». Крайний срок, который установили в Эстонии для исполнения своих требований - 1 января 2020 года.

Сотрудники Sputnik получили письма с прямыми угрозами из Департамента полиции Эстонии и погранохраны. Как причина этого указываются санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году в отношении физических и юридических лиц «в свете событий на Украине».

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» назвали действия эстонских властей произволом и напомнили, что организация в подобных списках не фигурирует. Исполнительный директор МИА Кирилл Вышинский, комментируя ситуацию, заявил, что вынесет вопрос о ней на президиум совета по правам человека при президенте России.

«Я буду просить у своих коллег какой-то реакции на подобные действия эстонских властей в отношении журналистов», - цитирует его РИА Новости.

Вышинский назвал действия Эстонии «репрессиями по формальным признакам», так как, по его мнению, основания «абсолютно притянуты и граничат с запретом на профессию».

«Это политический заказ», - подытожил он.

Между тем, сотрудников Sputnik Estonia ранее вызывали для «профилактических» бесед эстонские правоохранители. В ходе таких встреч им настоятельно рекомендовали покинуть их место работы.