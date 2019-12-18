Шойгу поздравил ракетчиков с 60-летием РВСН

В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАРТА) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Ракетных войск стратегического назначения, с участием руководящего состава Министерства обороны Российской Федерации. С поздравительным словом перед собравшимися выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Не так давно в очередной раз социологические службы провели опрос, один из вопросов которого был о том, способны ли вооруженные силы России защитить страну. 86% сказали, что уверены в этом. И в этом огромная ваша заслуга, ракетчиков, которые представляют самый дисциплинированный, самый могучий, самый мощный отряд нашей армии. Спасибо вам за это», - сказал министр.

Шойгу выразил благодарность военнослужащим и ветеранам РВСН, их семьям, а также ученым и конструкторам, создателям образцов вооружения.

Он подчеркнул, что в ближайшее время РВСН будут оснащены современной техникой на 90%, а в будущем и на 100%.

Министр вручил командующему РВСН генерал-полковнику Сергею Каракаеву Благодарность Президента Российской Федерации для всего личного состава РВСН.

Ракетные войска стратегического назначения – важнейшая составная часть Стратегических ядерных сил. Основная функция – ядерное сдерживание. За минувшие годы в РВСН прошли службу более десяти миллионов человек.