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Тренды ипотечного рынка: как грамотно приобрести жилье

Лина Давыдова
18:36 18.12.2019
На что стоит обратить внимание заемщику при выборе программы ипотечного кредитования, рассказала начальник Управления ипотечных продаж ПСБ банка Татьяна Чернышева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

По данным Банка России, в первом квартале 2019 года только на квартиры было выдано почти 300 тысяч кредитов. Если верить экспертам, такой популярностью ипотека обязана общему снижению ставок. По сравнению с 2014 годом она упала более чем на 3%.

Сегодня у граждан, взявших ипотеку несколько лет назад под большой процент, есть возможность рефинансировать свои кредиты под более низкие ставки. В отдельных случаях разница между ставками может составлять от 4 до 5%. Причем рефинансировать можно как в своем банке, так и в любом другом. Заявку лучше подавать сразу в несколько организаций.

Как правильно подобрать ипотечную программу и на что обращать внимание в первую очередь, «Звезде» рассказала начальник Управления ипотечных продаж ПСБ банка Татьяна Чернышева.

«Это очень важная тема. Мы видим, как ипотека набирает обороты. В этом году чуть более 1 миллиона семей воспользовались ипотечным кредитом. Ипотека является главным мультипликатором в сфере индустрии на протяжении нескольких лет. Если мы вспомним, пик был в 2014 году - тогда было выдано около двух триллионов рублей. И потом - в 2017, 2018, 2019 годы - цифра варьировалась в диапазоне 2,5 - 3 триллионов рублей. И поэтому очень важно определить критерии и финансовые параметры, на основании которых заемщику будет легко определиться с выбором ипотечной программы», - объяснила эксперт в студии программы «Сегодня утром».

При выборе ипотечного кредита заемщику следует обратить внимание на первоначальный взнос и размер ежемесячного платежа.

«Ипотека берется в среднем на 7-10 лет. И очень важно, чтобы платеж был комфортным. Мы определяем комфортный платеж, как и, собственно, все заемные средства, действующие кредиты плюс ипотечные кредиты, которые должны составлять не более 60% от доходов заемщиков. Тогда платить будет комфортно», - пояснила Чернышева.

Сегодня для желающих приобрести жилье существует множество интересных программ кредитования.

«Тренд рынка - программа семейной ипотеки. Еще не все знают, что сегодня уже можно оформить ипотеку по ставке 4,5%. Более того, можно не просто купить новое жилье в кредит по такой низкой ставке, но и рефинансировать действующий. Если у семьи родился ребенок после 1 января 2018 года и уже есть ипотечный кредит, можно рефинансировать и сократить свою финансовую нагрузку. Это, конечно, уникальная программа, и мы видим кратный рост: за последние три месяца увеличился троекратно объем продаж. В военной ипотеке есть тоже некоторый тренд, есть программа рефинансирования, запущенная в прошлом году. Она позволяет сократить срок кредитования», - отметила Чернышева.

Если заемщик хочет оформить ипотеку в одном регионе, а приобрести жилье в другом - сделать это не составит труда.

«Сегодня это очень просто. Это межрегиональные сделки. Можно обратиться в отделение банка, где проживаете, заполнить заявку. Многие сервисы переведены в онлайн, анкета оформляется в онлайне, заказать отчет об оценке квартиры, которая приобретается в другом регионе, можно также через онлайн-сервисы, и прийти на сделку, лишь подписать кредитно-обеспечительную рекомендацию и получить кредит. Такие сделки очень распространены», - рассказала эксперт.

Кроме того банк может минимизировать риски, связанные с последствиями приобретения квартиры. Так, кредитная организация проверяет застройщика перед оформлением сделки. Если квартира приобретается на вторичном рынке, банк проверяет так называемую юридическую чистоту и дает определенные гарантии заемщикам.

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