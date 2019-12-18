Эксперт обозначил цели Украины при ужесточении правил пересечения границы России

В президиуме Международного совета российских соотечественников прокомментировали ужесточение Украиной правил пересечения границы с Россией. Председатель президиума Вадим Колесниченко рассказал радио Sputnik о причинах и задачах, которые преследует украинская сторона.

«Цель одна - сократить поток людей, которые едут из Украины в Россию. Главная задача – это борьба с распространением информации, поскольку внутри Украины СМИ рассказывают о тяжелейшей жизни в России, а люди, которые оттуда приезжают, говорят прямо противоположное», - заявил он.

По словам Колесниченко, действия Украины размывают позицию страны по выставлению России врагом государства.

Напомним, начиная с 1 января 2020 года украинцы смогут въехать в Россию лишь по заграничным паспортам. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук. При этом, пропускать граждан обратно в страну украинские пограничники будут по внутренним документам и свидетельствам о рождении.