Забытые патриоты: Пентагон обвинили в отравлении собственных солдат

Солдаты американской армии во время прохождения службы в Ираке и Афганистане получили тяжелейшее отравление неизвестными веществами. Среди пострадавших - сержант морской пехоты Марк Хо, который оказался в Ираке в 2003 году - в самом начале американской операции вторжения.

«Когда мне диагностировали рак, я подумал: "черт побери". Мне дали всего пять лет. Ты ничего не успеешь сделать за пять лет. Почему это произошло? Я заболел раком из-за службы в армии», - сокрушается Марк.

Бесконечные обследования, горсти таблеток и таких солдат в армии США тысячи. Журналисты приводят статистику онкологических заболеваний за последние почти 20 лет. Если верить цифрам, рак убивает ветеранов боевых операций намного чаще вражеских пуль.

В послужном списке Брайана Альварадо тоже Ирак. В боевых действиях он участия не принимал, но домой вернулся инвалидом. Врачи диагностировали злокачественную опухоль. Сейчас мужчина вынужден разговаривать через трубку в трахее.

«Мы сжигали мусор, пластик и опасные отходы. Там не было никакой защиты, нам выдали только противогазы, но этого было абсолютно недостаточно для защиты от радиации, от этих радиоактивных химических отходов. Мы сжигали их и дышали всем этим», - вспоминает военнослужащий армии США.

Огромные ямы под открытым небом, куда сваливают все, что нужно уничтожить, но не хочется за это платить. Пластик, оружие, химические вещества, человеческие останки, реактивное топливо. Карьеры с десятками тонн отходов стали нормой в практике американских военных на Ближнем Востоке.

«Зачем куда-то везти и утилизировать, если можно это сделать дешевле на территории Ирака. Тем более, если ты допускаешь нарушения техники безопасности на территории США или Евросоюза, там могут быть какие-то последствия для организаторов, а если делаешь это в Ираке, за тобой нет никакого контроля», - объясняет военный эксперт Борис Рожин.

Спустя много лет ветеранов Афганистан и Ирака накрыла эпидемия. По данным департамента здоровья, болезни вызваны отравлением токсичными и радиоактивными веществами. Рак поразил больше 110 тысяч военнослужащих, многих уже нет в живых. Теперь американский Конгресс потребовал от Пентагона объяснений. Карьеры требуют закрыть, а солдат обеспечить хотя бы минимальной химической защитой.

«Когда мы говорим о боеприпасах с объединенным ураном, то очевидно - это дорогой боеприпас. Если Пентагон его закупает, ВПК США это выгодно, его производят. Пентагон, например, платит за операции по изменению пола, у них даже на это деньги выделены, а платить за спасение людей, которые умирают от рака из-за того, что натворили, не хотят», - заявил военный эксперт Иван Коновалов.

При этом оборонный бюджет страны на 2020 год составит 738 миллиардов долларов. Там есть статья военной помощи Украине, но ни слова о лечении раковых заболеваний.

В Министерстве обороны США не отрицают сам факт «ядовитой» проблемы, но помогать ветеранам не торопятся. Судебные тяжбы длятся десятилетиями, а компенсации, если удается отсудить, обычно получают уже родственники погибших к тому времени солдат.