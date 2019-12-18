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В Москве побит температурный рекорд 1956 года

Татьяна Ляшко
19:14 18.12.2019
Во Владивостоке из-за снега дороги превратились в каток, а в Приморье, Бурятии и Татарстане прошли ледяные дожди.
В Москве побит температурный рекорд 1956 года
© Фото: Komsomolskaya Pravda Globallookpress

В среду, 18 декабря, воздух в Москве прогрелся до рекордных значений, побивших показатели 1956 года. Тогда, 63 года назад, в столице была зафиксирована температура +2,8 градусов. Сегодня на метеостанции ВДНХ были отмечены значения +2,9 градусов.

Завтра прогнозируется новый температурный рекорд, который может превысить показатели 133-летней давности. Ожидается, что в четверг, 19 декабря, столбики термометров могут подняться до +8 градусов. Такая аномально теплая погода в декабре связана со стыком барических образований – циклона с Запада и антициклона с Востока.

Сегодня в столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Синоптики отметили, что ухудшение погоды также ожидается в Тверской, Костромской Ярославской и Ивановских областях. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать до полудня пятницы, 20 декабря.

Погодные аномалии наблюдаются во всем мире. Во Владивостоке из-за снега дороги превратились в каток, а в Приморье, Бурятии, Башкирии, Татарстане и на Сахалине прошли ледяные дожди.

«Это ледник Хельхайм, впереди фьорд Хельхайм. И этот ледник передвинулся более чем на 10 километров или около того за последнее десятилетие», - утверждает исследователь воздуха и океана Нью-Йоркского университета Дэвид Холланд.

По словам ученых, уже к концу XXI века от наводнений могут пострадать 40 миллионов человек из разных стран. Российские ученые фиксируют и стремительное сокращение ледника Вавилова на одном из островов Северного Ледовитого океана. За последние 5 лет он потерял 11% своей массы.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, на сегодняшний день международное сообщество не доказало, что готово вкладывать в борьбу с изменением климата.

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