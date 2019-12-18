В ЛНР выявили разведчика, завербованного спецслужбами одной из стран НАТО

В ЛНР выявили иностранного разведчика. Как сообщили в Министерстве госбезопасности республики, гражданин Латвии Веселовс Валентис (Валентин Веселов) был завербован в 2004 году на основе материальной заинтересованности.

Валентис имел позывной «Эльф». По заданию разведки, в 2014 году начал свою шпионскую деятельность на территории Луганска. За время своей работы он собирал необходимые данные о Народной милиции республики и социальной и экономической ситуациях.

Как сообщает ведомство, в отношении разведчика возбудили уголовное дело и приговорили его к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье 336 УК ЛНР («Шпионаж»).