Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, а технологическая готовность объекта подтверждена. Об том заявили в Ростехнадзоре, специалисты которого с февраля 2016 года осуществляли строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Этим занималась специально созданная группа, в состав которой вошли эксперты центрального аппарата ведомства, Северо-Кавказского управления и Межрегионального управления Ростехнадзора по республике Крым и городу Севастополю.

«Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее по Крымскому мосту в тестовом режиме запустили двухэтажный пассажирский поезд. Специалисты оценили работу всех автоматических систем обеспечения безопасности движения. Первые пассажиры отправятся в Крым на поезде из Санкт-Петербурга 23 декабря. Днем позже, железнодорожный состав отправится из Москвы.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длинна – 19 километров. Автомобильную часть переправы открыли 15 мая 2018 года и на следующий день запустили движение автобусов. С тех пор, трафик регулярно обновляет рекорды.