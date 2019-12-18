Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию

Украина разблокировала поставки газа из Южной Европы и Турции. Межоператорское соглашение подписали «Оператор ГТС Украины» и румынская компания Transgaz.

Таким образом поставщики смогут транспортировать газ по новому маршруту: из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее – в Молдавию, пишет сайт «Комсомольской правды».

С 1 января 2020 года мощность по маршруту Украина-Румыния в межгосударственной точке «Исакча1-Орловка1» будет доступна в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки, в направлении Румыния-Украина - 15,8 миллиона кубометров в сутки.

Накануне секретариат Энергетического сообщества Евросоюза подтвердил создание независимого от «Нафтогаза» оператора газотранспортной системы. Сообщалось, что государство планирует передать новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.