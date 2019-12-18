Итоговое мероприятие «Юнармии» прошло в Красногорске

Сегодня в Красногорске состоялось итоговое мероприятие для участников Московского областного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», организованное Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.

В мероприятии приняли участие министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная, исполнительный директор Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Денис Заикин, начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, представители Министерства обороны РФ и военного комиссариата Московской области и юнармейцы со всего Подмосковья.

«Сегодня на итоговом мероприятии года собрались более 1 000 лучших юнармейцев, достигшие высоких результатов в повседневной работе и победившие в различных патриотических конкурсах, соревнования и состязаниях. "Юнармия» - самое масштабное военно-патриотическое движение в Московской области. На сегодняшний день оно объединяет более 27,5 тысяч юных патриотов Подмосковья – на 7,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году. В этом году проведено более 4,5 тысяч акций и мероприятий. Помимо традиционных мероприятий, впервые в этом году мы организовали летние, большие военно-патриотические сборы, о которых мечтали юнармейцы и организовать которые просили их родители. Этот год также знаменателен и тем, что свою работу начали два центра по подготовке юнармейцев – «Дома Юнармии». Они открылись в Богородском городском округе и городском округе Подольск. Это очень важный шаг и большое дело в развитии военно-патриотического движения. Спасибо за поддержку Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву», - заключила министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Также Елена Красная поздравила юнармейцев и руководителей местных и регионального отделений с предстоящим праздником – с Новым годом и отметила, что это будет важный год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано большое количество патриотических мероприятий и предстоит много работы.

В ходе итогового мероприятия ВВПОД «Юнармия» Московской области состоялся круглый стол «Мир возможностей юнармейцев», организованный при поддержке Роспатриотцентра, ибыли подведены итоги смотра-конкурса местных отделений ВВПОД «Юнармия» на переходящий кубок Регионального штаба юнармейского движения Московской области, в котором участвовало более 40 местных отделения. Призовой фонд - 70 комплектов юнармейской формы. Победителем конкурса стало местное отделение движения в городском округе Подольск, второе место – у отделения в городском округе Химки и третье место – у отделения городского округа Протвино.

Также в ходе торжества были вручены юбилейные медали «90 лет Московской области», благодарственные письма Главного управления социальных коммуникаций Московской области, знаки юнармейской доблести, Благодарственные письма и грамоты Главного штаба ВВПОД «Юнармия» и Московского областного штаба движения, почетные грамоты Центра военно-патриотического воспитания Вооруженных сил Российской Федерации, почетные грамоты военного комиссариата Московской области.

В рамках итогового мероприятия юных патриотов региона ожидали интерактивные площадки и выставка по ключевым направлением деятельности. Юнармейцы смогли продемонстрировать полученные навыки начальной военной подготовки, пройдя курс молодого бойца. На площадке также работали: фотоателье, где все желающие смогли примерить на себя инвентарь военных времен на памятную фотографию, полевой госпиталь и кухня. Юные патриоты собрали карту Московской области на магнитной доске, примерили на себя шлем дополненной реальности, сев за руль самолета или автомобиля, приняли участие в викторине.Одной из особенностей мероприятия стал широкий выбор фотополощадок, на котором участники смогли сделать памятные фотографии: в традиционной фотобудке, сделать запоминающееся 3D-селфи, а также зайти в самый большой новогодний шар.

В завершение праздника все юнармейцы получили новогодние подарки.