Медведев наградил Терешкову медалью Столыпина

Глава российского правительства Дмитрий Медведев вручил медали Столыпина первой в мире женщине-космонавту и зампреду комитета Госдумы России по федеративному устройству Валентине Терешковой. На церемонии, состоявшейся на последнем пленарном заседании осенней сессии Госдумы, награды также вручили лидерам ЛДПР и КПРФ Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову.

Терешкова и Зюганов оказались в числе тех, кто получил медаль II степени. Вместе с ними ее получили первый зампред комитета по госстроительству Михаил Емельянов, зампред комитета по бюджету Надежда Максимова и первый замруководителя комитета по труду Михаил Тарасенко.

Жириновский же в свою очередь, получил медаль Столыпина I степени. Вместе с ним ее удостоился член комитета по образованию Григорий Балыхин. Различными правительственными наградами были отмечены еще 26 депутатов нижней палаты парламента.

«Я действительно очень высоко, искренне, оцениваю вашу совместную работу. Мы и спорим, и не соглашаемся подчас друг с другом. Но самое главное, что в этих спорах рождается истина, а истина в парламенте – это качественные законы», - заявил Медведев.

В заключение он поздравил парламентариев с наступающим Новым годом и пожелал всем хорошо провести новогодние праздники.