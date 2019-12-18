Венчание под пулями и кольцо из чеки гранаты: ополченка ЛНР рассказала о свадьбе и о гибели мужа

Жительница Луганска Евгения Плешакова была вынуждена взять в руки оружие после того, как мина ВСУ убила ее отца и брата. Девушка встала на защиту родины, а вскоре познакомилась с будущим мужем. Он и придумал ей позывной Ангара. Недавно муж Жени погиб. В эфире «Звезды» девушка рассказала о трагических событиях, побудивших ее стать ополченкой, о том, как растит сына и почему не собирается покидать родной город.

«Ангара - это единственная река, которая вытекает из Байкала. Ключевое слово «единственная». Этот позывной дал мне муж, так как я была его единственной, ну и единственной девушкой во взводе», - пояснила девушка в студии «Открытого эфира».

В Луганске Женя занималась гуманитарной помощью. Позже она решила вступить в ряды ополчения.

«Я поняла, что то, что происходит, это неправильно. И так как я сама родилась в Луганске, росла, училась, я посчитала, что я должна тоже встать на его защиту», - призналась Женя.

Обращаться с оружием девушку учил ее муж. Вскоре они сыграли свадьбу. Корсет невесте сшили из камуфляжа, зато фата была настоящей. Вместо обручального кольца подошла чека от гранаты. Ее Евгения до сих пор носит с собой. Теперь чека висит на шее как кулон.

Женя воспитывает трехлетнего сына. Они живут в Луганске. Уезжать из родного города девушка не собирается.

«Если нужно будет - опять возьмем оружие. Это наша земля - почему мы должны оттуда уходить?», - возмутилась ополченка.

Сейчас Евгения учится на четвертом курсе, получает педагогическое образование.