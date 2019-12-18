В России еще четыре региона объявили 31 декабря выходным

Еще в четырех российских регионах местные власти сделали 31 декабря выходным днем. Соответствующие документы подписали глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Рязанской области Николай Любимов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Соответствующие указы опубликованы на сайтах региональных администраций.

В Рязанской области рабочий день был перенесен на субботу, 21 декабря. В остальных четырех регионах рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря. Выходной объявлен для государственных служащих и работников организаций, финансируемых из бюджетов регионов, а также для сотрудников исполнительных органов государственной власти.

Ранее 31 декабря выходным для госслужащих объявили в Брянской, Магаданской, Пензенской, Воронежской, Свердловской, Курганской, Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областях, в Бурятии, на Сахалине и Ставрополье, в республике Карелия, Крыму и Карачаево-Черкесии. В общей сложности, последний день 2019 года стал выходным для жителей более, чем 20 регионов.

Депутаты фракции ЛДПР в конце ноября внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Владимир Путин обещал рассмотреть это предложение.