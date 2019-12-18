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В МИД РФ призвали ОБСЕ разобраться с выдворением российских журналистов из Украины

Егор Левин
16:40 18.12.2019
Мария Захарова напомнила, что украинский президент лично приглашал журналистов из России посетить страну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christophe Gateau, Globallookpress

В Министерстве иностранных дел России призвали ОБСЕ разобраться в проблеме с выдворением российских журналистов с территории Украины.

Во время проведенного в стенах ведомства брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова выделила ситуацию со съемочной группой телеканала «Звезда», которой под надуманным предлогом запретили въезд на Украину на три года. Причиной этому якобы послужил снятый журналистами репортаж, который украинские власти показали в свете «работы на телеканал, который находится в санкционном списке».

Захарова напомнила, что во время проведения последнего нормандского саммита, состоявшегося в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично пригласил российских репортеров в страну. Однако после того, как они воспользовались приглашением, въезд на Украину был закрыт.

Ранее журналисты «Звезды» опубликовали эксклюзивный репортаж из Киева. В СБУ заявили, что корреспондент Диана Сирази прибыла в страну как частное лицо, не отметив при этом, что репортеры прибыли открыто, с удостоверениями телеканала.

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