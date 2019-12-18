Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о продлении особого статуса территории Донбасса. В соответствии с документом, его действие продлено до конца 2020 года.

Текст закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» опубликован на сайте Верховной рады Украины. В статусе документа, обновленном 18 декабря 2019 года, значится «возвращен с подписью от президента».

Ранее за пролонгацию документа проголосовали депутаты Рады. Всего 320 парламентариев проголосовали за законопроект, представители «Батькивщины» воздержались, партия «Голос» выступила против.