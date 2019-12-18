Меркель выступила против санкций по «Северному потоку-2»

Германия не поддерживает практику экстерриториальных санкций, которые пытаются вести США из-за «Северного потока-2». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

«Я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры. Вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние. Будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг “Северного потока — 2”», - заявила Меркель.

Во вторник, 17 декабря, палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 миллиардов долларов, в который заложены средства на санкции против газопровода «Северный поток-2».

Ранее Германия призывала американский Сенат отказаться от нового оборонного бюджета, в котором были предусмотрены ограничения из-за строительства трубопровода. Глава немецкого МИД Хайко Маас заявлял, что европейская энергетическая политика должна определяться определяется в Европе, а не в США, и осуждал вмешательство извне.