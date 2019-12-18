Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российский разгонный блок вывел на орбиту спутник для изучения экзопланет

Тамара Астапенкова
15:58 18.12.2019
Сегодня стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане ракета-носитель «Союз-СТ».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос Facebook

Универсальный разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS. Это случилось после старта во французской Гвиане с космодрома Куру ракеты-носителя «Союз-СТ».

Стар был намечен на вторник, 17 декабря, но из-за проблем с аппаратурой разгонного блока «Фрегат» было принято решение перенести его на 18 декабря. В ближайшее время, свои места на орбите должны занять еще несколько европейских спутников: итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.

Спутник CHEOPS предназначен для поиска и изучения экзопланет, которые вращаются вокруг ближайших к Солнечной системе звезд. В общей сложности операция по выведению на орбиту пяти европейских спутников завершится примерно через 4 часа 14 минут.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.12.2019, 14:36
В Госдуме подвели итоги реализации послания президента РФ Федеральному посланию
Дата18.12.2019, 07:25
Военная доктрина, отношения с НАТО и разящий «Кинжал»: главное из брифинга главы Генштаба ВС РФ
Дата18.12.2019, 09:11
В Шереметьево встретили юниорскую сборную по хоккею
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.12.2019, 13:32
Реализация контракта о поставке Су-35 Индонезии может начаться в 2020 году
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:40 В стране и мире
Видео
В МИД РФ призвали ОБСЕ разобраться с выдворением российских журналистов из Украины
16:35 Вопросы истории
Видео
«Много критики и юмора»: правнучка Рокоссовского рассказала о ранее неизданных отрывках мемуаров прадеда
16:29 В стране и мире
Видео
Индульгенция от Авакова: зачем националисты присоединились к протестам украинских аграриев
16:27 В стране и мире
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
16:18 В стране и мире
Меркель выступила против санкций по «Северному потоку-2»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Нарратив лжи: уволенный за правду о Сирии журналист Newsweek раскрыл «кухню» западных СМИ
Следователи разрабатывают новую версию смерти Дмитрия Марьянова
Видео
В упряжке сотни «лошадей»: в Казани шестикратно оштрафовали Деда Мороза-нарушителя ПДД
Степаненко отреагировала на сообщения о пятой свадьбе Петросяна
На Украине сняли охрану с Яценюка и Турчинова
Видео
Таинственная левитация: аномалия с метеоритом в музее Челябинска попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.