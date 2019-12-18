Российский разгонный блок вывел на орбиту спутник для изучения экзопланет

Универсальный разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS. Это случилось после старта во французской Гвиане с космодрома Куру ракеты-носителя «Союз-СТ».

Стар был намечен на вторник, 17 декабря, но из-за проблем с аппаратурой разгонного блока «Фрегат» было принято решение перенести его на 18 декабря. В ближайшее время, свои места на орбите должны занять еще несколько европейских спутников: итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.

Спутник CHEOPS предназначен для поиска и изучения экзопланет, которые вращаются вокруг ближайших к Солнечной системе звезд. В общей сложности операция по выведению на орбиту пяти европейских спутников завершится примерно через 4 часа 14 минут.