Умер автор льва Бонифация художник Сергей Алимов

Умер главный художник театра кукол имени С.В. Образцова Сергей Алимов. Наибольшую известность в профессиональной среде он получил как автор персонажа льва Бонифация.

Среди работ Алимова такие мультфильмы, как «История одного преступления», «Топтыжка», «Премудрый пескарь» и другие. С 1999 года служил в Государственном академическом центральном театре кукол имени С.В. Образцова. Работы, созданные Алимовым в стенах театра, это: «Пиковая дама», «Братец Кролик», «Ночь перед Рождеством», «Дон Кихот» и другие.Сообщение о смерти художника опубликовано на сайте учреждения.

Художника не стало на 82-м году жизни. Церемония прощания состоится 19 декабря 2019 года на Большой сцене театра С.В. Образцова.