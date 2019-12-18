Индульгенция от Авакова: зачем националисты присоединились к протестам украинских аграриев

За участием украинских националистов в митинге аграриев против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли стоит глава МВД Арсен Аваков. Так считает ряд политологов и журналистов. В студии «Открытого эфира» они прокомментировали акции протеста у стен Верховной рады, которые переросли в беспорядки.

Журналист Юлия Витязева связала случившееся накануне столкновение радикалов и полицейских с отъездом президента Владимира Зеленского в Азербайджан.

«Билецкий (лидер националистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий - прим.ред) вчера получил индульгенцию вести себя так, как он посчитает нужным. Это все было запланировано. Зеленского не было на Украине, он был в Азербайджане. В это время вывели радикалов, чтобы дискредитировать фермеров, которые выступают против открытия рынка земли. Мы видим откровенно маргинализированные слои общества, националистов, радикалов, которые использовали, и выходили на улицы с орудиями далеко не сельхоз труда», - высказала свое мнение журналист в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

По мнению эксперта Алексея Леонкова, Арсен Аваков совмещает на Украине две должности - официальную в качестве главы МВД, а также и неофициальную.

«У него есть официальная должность, а есть то, чем он занимается. Все нацбаты под его контролем. И то, что мы наблюдаем, это театральное действие», - предположил Леонков.

С ним согласился и журналист и эксперт Владимир Лепехин.

«Аваков не просто серый кардинал, а черный кардинал. Украина сегодня - это черная дыра теневой экономики. Вся политика крутится вокруг денег», - заключил он.

В минувший вторник на Украине прошла акция протеста против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Изначально в ней должны были принимать участие местные аграрии, однако позже стало известно, что к ним планируют присоединиться националисты. Радикалы пришли к зданию Верховной рады вместе с палатками, которые правоохранители начали изымать. В ответ участники акции протеста начали бросать в стражей порядка камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки.

Протесты против продажи земли проходят не только возле Рады, но и на территории еще семи украинских областей. Организаторы и участники митингов пытаются добиться изменения законопроекта, прописав в нем возможность долгосрочной аренды вместо передачи участков в собственность