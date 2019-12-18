СМИ: военнослужащие США вернулись на шесть военных баз в Сирии

Американские военнослужащие, выведенные с 16 баз и блокпостов после начала турецкой военной операции «Источник мира», вернулись на шесть из них.

По информации турецких СМИ, в данный момент военные укрепляются на северо-востоке Сирии, на территории, на которой находятся нефтяные месторождения.

Помимо вновь занятых постов в провинции Хасеке, они создают два дополнительных блокпоста в населенном пункте Кахтания и Химо в районе Камышлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Предварительно, США поставили своей целью усиление безопасности нефтяных месторождений в Хасеке и укрепление сирийско-турецкой границы.

Ранее политолог и автор монографий по Турции рассказал «Звезде» о возможном будущем расположенных в Сирии американских военных баз. По его словам, у турецкой стороны нет ни одной причины не закрыть их, как это уже происходило раньше.