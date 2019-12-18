В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Усиление ветра также ожидается в Тверской, Костромской Ярославской и Ивановских областях. Кроме сильного ветра синоптики ожидают осадки, в виде дождей и мокрого снега. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать до полудня пятницы, 20 декабря.

Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой погоды в «Аптекарском огороде» МГУ под открытым небом распустились одуванчики и подснежники, набухли почки на экзотических магнолиях. Синоптики ожидают, что в четверг, 19 октября, будет побит температурный рекорд 133-летней давности. Предполагается, что столбики термометров поднимутся до восьми градусов тепла.