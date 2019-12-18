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Песков считает, что главное событие 2019 года еще произойдет

Тамара Астапенкова
15:11 18.12.2019
Представитель Кремля уточнил, что в поле внимания остается международная повестка.
Песков считает, что главное событие 2019 года еще произойдет
© Фото: Крымский Мост, Facebook

Самые важные процессы для России еще произойдут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос какое событие 2019 года он считает главным. Песков добавил, что одним из важнейших событий уходящего года станет открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост.

«Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно — это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», - сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что главными событиями можно назвать те, которые связаны с развитием страны и процессами, происходящими в ней. Так же в поле внимания остается международная повестка.

Напомним, что первый современный двухэтажный поезд отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, а 24 декабря - из Москвы в Симферополь. Сообщалось, что за два дня с момента открытия продаж 8 ноября, было выкуплено более 10 тысяч билетов.  

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