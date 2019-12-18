Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, главы государств обсудили прошедший накануне в Париже саммит «нормандской четверки», транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину и ситуацию в Сирии.

«Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в “нормандском формате”. Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договорtнностям, которые идут в русле имплементации минского “Комплекса мер”», - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер при этом подчеркнул важность последовательного осуществления совместно согласованных шагов, в том числе правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.

«Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины», - отмечается в сообщении.

Кроме того, президенты России и Франции обсудили ситуацию в Сирии и обменялись мнениями по Ливии, подчеркнув необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путем.

Напомним, девятого декабря состоялся первый за три года саммит «нормандской четверки», в нем приняли участие главы РФ, Украины, Германии и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. После встречи прошли переговоры между российским и украинским лидерами.