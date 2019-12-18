Ксения Шойгу подвела итоги основного этапа конкурса проектов Монумента погибшим морякам в Кронштадте

В Санкт-Петербурге подвели итоги основного этапа конкурса проектов Мемориала погибшим морякам и планах по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте на 2020 год. Обо всех подробностях конкурсного отбора рассказала член рабочей группы по развитию города Кронштадт Ксения Шойгу.

Всего в отборе принимают участие 92 индивидуальных автора и авторских коллектива, чьи работы отмечены государственными премиями и другими наградами.

«Мы выбрали пять финалистов. Те коллеги, которые на данный момент не были отобраны, но которые были близки к этому, не останутся за бортом. Уверена, что их работы найдут свое место в историческом парке, что наполнит эту территорию и позволит местным жителям и туристам насладиться большим количеством разнообразных работ, посвященных военно-морскому флоту», - пообещала Шойгу.

Говоря о важности конкурса, Ксения Шойгу отметила, что Кронштадт является не только центром военно-морского флота, но и историческим центром российского мореходства. В настоящий момент организаторы конкурса активно сотрудничают с ЮНЕСКО, поскольку территория Кронштадта находится под защитой этой международной организации. Все финансовые вопросы, по словам Шойгу, решены. Строительство будет финансироваться из внебюджетных средств.

«Вся островная территория и сам монумент будут возводиться за счет пожертвований и спонсоров. У нас уже есть меценаты, которые готовы проинвестировать полностью все работы, включая труд архитекторов и создание самого Мемориала погибшим морякам в Кронштадте», - подвела итог Ксения Шойгу.

Проект «Кронштадт. Остров фортов» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина для создания в городе военно-морской славы России тематического туристско-рекреационного кластера.

Важнейшей его частью, по замыслу организаторов, является культурная, музейная и образовательная составляющие. До 1 марта 2020 года проводится конкурс проектов Мемориала погибшим морякам. Он будет установлен напротив форта Петр I и станет одной из смысловых точек развиваемой территории.