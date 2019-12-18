В Госдуме подвели итоги реализации послания президента РФ Федеральному посланию

Госдума выполнила послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на 81%. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что главным приоритетом по-прежнему остается законодательное обеспечение реализации послания президента РФ.

«Из 86 пунктов по 70 законы вступили в силу; по семи пунктам законопроекты прошли первое чтение», - отметил Володин в ходе выступления на финальном пленарном заседании осенней сессии Госдумы.

Еще три инициативы, направленные на реализацию послания Путина, в настоящее время находятся на стадии предварительного рассмотрения. Володин подчеркнул, что по шести пунктам Дума ожидает законопроектов от правительства.

Также он обратил внимание полномочного представителя кабинета министров в Госдуме Александра Синенко на то, что необходимо ускорить внесение проектов закона в нижнюю палату парламента.

В эту осеннюю сессию было принято немало законов. Среди них есть те, которые касаются ипотеки, обманутых дольщиков, поддержки отечественных виноделов и поднятия минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Работающие (граждане - прим. ред.) теперь сами выбирают банки, через которые можно получать зарплату. МРОТ мы дали уже 12 тысяч - это мало. Мы хотим, чтобы было 20 тысяч, 30 тысяч. Но все равно, это хоть небольшое увеличение. Ипотечные каникулы тоже важны тем, кто не может платить», - заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Одной из важнейших инициатив осенней сессии стал правительственный пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений, который получил название Инвестиционного кодекса.

Также ожидается, что сегодня, 18 декабря, Госдума примет во втором и третьем чтении законопроект, направленный на комплексное регулирование отечественной отрасли виноградарства и виноделия.