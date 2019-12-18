Обвиняемого в насилии над дочерью жителя Гатчины арестовали на два месяца

Гатчинский городской суд Ленинградской области арестовал на два месяца Андрея Бовта, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, он пробудет под стражей до 16 февраля.

Помимо насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней Бовту также вменяются обвинения по незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Сам мужчина категорически отрицает все обвинения.

В начале этой недели в Ленинградской области правоохранители обыскали коттедж, принадлежащий семье с восемью детьми. В доме был обнаружен склад оружия.

По словам соседей, семья жила обособленно и почти ни с кем не общалась.