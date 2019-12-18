Обвиняемого в насилии над дочерью жителя Гатчины арестовали на два месяца
Подозреваемому вменяются сразу четыре статьи.
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Гатчинский городской суд Ленинградской области арестовал на два месяца Андрея Бовта, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, он пробудет под стражей до 16 февраля.
Помимо насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней Бовту также вменяются обвинения по незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Сам мужчина категорически отрицает все обвинения.
В начале этой недели в Ленинградской области правоохранители обыскали коттедж, принадлежащий семье с восемью детьми. В доме был обнаружен склад оружия.
По словам соседей, семья жила обособленно и почти ни с кем не общалась.