СК завел уголовное дело по факту смерти замгубернатора Тамбовской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова.

По версии СК, чиновника довели до самоубийства путем угроз и унижения человеческого достоинства.

Чулков находился под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. Наказание он отбывал в квартире у своей матери, так как у него дома из-за помех со связью не работал электронный браслет.

О смерти чиновника стало известно 8 декабря. По предварительной версии, он выпал из окна квартиры на пятом этаже. Перед гибелью он написал предсмертную записку. О чем в ней говорится, пока не уточняется.