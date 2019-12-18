Следователи вскрыли террористическую ячейку в одной из колоний Калмыкии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, который создал в колонии на территории Калмыкии террористическое сообщество. В группировку злоумышленник вовлек более 100 осужденных, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено в отношении 22 лиц по двум частям статьи 205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества и участие в нем». К настоящему моменту пятеро из них были задержаны.

По данным следствия, обвиняемый создал преступную группировку в целях «пропаганды, оправдания и поддержки терроризма». Более того - руководство колонии покровительствовало местной ячейке боевиков за взятки.

Следователи уже провели масштабные мероприятия, включая обыски по месту жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия.