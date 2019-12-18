В Кремле выразили обеспокоенность военной экспансией инфраструктуры НАТО

В Кремле согласились с заявлением начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва обеспокоена продолжающейся экспансией военной инфраструктуры альянса в сторону российских границ.

На вопрос о том, какие действия могут последовать со стороны РФ в ответ на учения НАТО, Песков призвал придерживаться мнения профессионалов. Он подчеркнул, что речь идет о том утверждении, которое основывается на анализе, проводимом российскими военными в процессе мониторинга маневров альянса.

«В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может», - объяснил он.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО демонстрируют целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.