Украина ужесточила правила пересечения границы с РФ

Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией. Так, начиная с 1 марта 2020 года, украинские граждане смогут въехать на территорию РФ только по загранпаспортам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

При проверке данных информацию с загранпаспортов будут считывать с помощью специальных приборов. Ожидается, что так сократится время прохождения пограничного контроля.

Что же касается украинцев, которые захотят выехать из России на родину, то для них потребуются внутренние паспорта и свидетельства о рождении, подчеркнул Гончарук.

Несмотря на то, что Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения границы с Россией и в период с ноября по декабрь 2018 года уже вводил подобное ограничение, Москва не собирается вводить никаких ответных мер.

Как ранее говорил президент РФ Владимир Путин, российская сторона, наоборот, намерена облегчить режим пребывания украинцев в РФ и получения гражданства.