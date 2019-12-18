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Следователи разрабатывают новую версию смерти Дмитрия Марьянова

Иван Линдеманн
13:05 18.12.2019
Расследование гибели актера продолжается. Ранее приоритетной версией считался разрыв подвздошной вены.
Следователи разрабатывают новую версию смерти Дмитрия Марьянова
© Фото: Valery Lukyanov, Globallookpress

Следственные органы назвали новую причину гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова, который скончался в 2017 году в стенах реабилитационного центра «Феникс», где проходил лечение от алкогольной зависимости.

Во вторник, 17 декабря, прошло очередное судебное заседание. Сайт «Комсомольской правды» привел отрывок из материалов уголовного дела.

Известно, что следователи провели две повторные экспертизы. Одна из них показала, что Марьянов скончался после удара в область живота, который спровоцировал разрыв подвздошной вены.

«Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», - говорится в материалах дела.

Согласно данным другой экспертизы, у артиста забился кава-фильтр – этот аппарат устанавливают в вену, чтобы он не давал тромбам подниматься к сердцу.

Адвокаты директора реабилитационного центра Оксаны Богдановой, которую обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, намерены просить проведения третьей экспертизы. По их мнению, в двух проведенных ранее исследованиях есть противоречия.

Если вина Богдановой будет доказана, то ей грозит до шести лет тюрьмы.

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