Верховный суд Швейцарии отклонил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании более 40 миллионов долларов в пользу «Укрнафты». Об этом компания сообщила на своем официальном сайте, уточнив, что соответствующее решение было принято 12 декабря. Руководство «Укрнафты» утверждает, что суд также обязал Россию выплатить 155 тысяч швейцарских франков судебных издержек.

Украинская компания рассчитывает получить компенсацию за утрату своего имущества в Крыму, после его воссоединения с Россией. Это произошло в марте 2014 года, после проведенного на полуострове всенародного референдума.

На фоне госпереворота в Украине, крымчане заявили о своем желании воссоединиться с Россией. Киев, Вашингтон и Брюссель народное волеизъявление проигнорировали.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и теперь вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.