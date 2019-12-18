Тысячи манифестантов в Киеве: наряды полиции взяли под охрану правительственный квартал

Усиленные наряды полиции взяли под охрану правительственный квартал Киева. В центре украинской столицы вновь собрались тысячи манифестантов.

Самая многочисленная группа – противники открытия рынка земли. Они требуют, чтобы Верховная рада не разрешала продажу угодий иностранцам.

Вместе с ними свои требования выдвигают украинские автомобилисты, которые добиваются упрощения системы растаможивания автомобилей из Европы и введения льгот для инвалидов и ветеранов.

Своих манифестантов прислали и шахтеры из Донбасса. Они призывают руководство страны не допустить уничтожения угольной отрасли.

В настоящее время акции проходят без инцидентов.

Во вторник, 17 декабря, митинги парализовали движение в украинской столице. В результате столкновений пострадали 19 человек, 26 были задержаны. По данному факту возбудили уголовное дело.