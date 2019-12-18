В Кремле заявили, что санкции США не остановят «Северный поток-2»

Санкции, которые США планируют ввести против компаний, участвующих в возведении «Северного потока-2», не остановят его строительство. Проект будет завершен, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что эти ограничительные меры нарушают международное право и являются идеальным примером недобросовестной конкуренции. США, по словам Пескова, хотят навязать европейским потребителям более дорогой природный газ.

Такое положение дел, считает пресс-секретарь, не устраивает ни Москву, ни европейские столицы.

Во вторник, 17 декабря, Сенат США одобрил включение санкций, касающихся «Северного потока-2», в оборонный бюджет на 2020 год. Теперь документ должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Предполагается, что ограничения затронут иностранные компании, участвующие в строительстве газопровода, который будет пролегать по дну Балтийского моря из России в Германию.