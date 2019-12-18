«Человек с крыльями»: летчику-космонавту Борису Волынову исполнилось 85 лет

Летчику-космонавту дважды Герою СССР Борису Волынову исполнилось 85 лет. Он проходил подготовку вместе с Юрием Гагариным и Германом Титовым и два раза летал на орбиту.

В 1969 году Волынов принял участие в первой в мире стыковке космических кораблей с экипажем на борту. Тогда при возвращении на Землю произошла нештатная ситуация: посадка была жесткой. Волынов получил несколько травм, из-за чего был отстранен от полетов. Однако позже он добился разрешения снова вернуться в космос.

Второй выход на орбиту состоялся в 1976 году. На борту станции космонавт провел более 40 суток. После возвращения на Землю, Волынов продолжил работу в отряде космонавтов.

Он вспомнил впечатления о первом полете и отметил, что это сродни тому, как если бы у человека вдруг выросли крылья.

«Когда я первый раз взлетел, эмоции переполняли через край. Это свершение твоей мечты, когда у тебя выросли крылья. А человек с крыльями может лететь куда хочет и как хочет. Это ощущение не забывается», - рассказал он.

Борис Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Он был зачислен в отряд космонавтов в 1960 году. Тридцать лет своей жизни Волынов посвятил космосу.