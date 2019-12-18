Власти США заявили о своих правах на прибыль от продажи книги Сноудена

Американское правительство должно получать прибыль от продажи книги экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена «Личное дело». Такое решение приняла федеральный судья города Александрии. Истцом выступило министерство юстиции Соединенных Штатов.

Ведомство считает, что публикация в книге некоторых данных нарушает обязательства Сноудена о неразглашении информации. Соответственно, по мнению ведомства, правительство США, а не автор издания должно получать доходы от продажи рукописи, пишет The Washington Post.

Особо отмечается, что американское правительство не отказывается от уголовного преследования беглого спецагента и гражданский иск подан отдельно от основного дела о раскрытии секретных данных, сообщает «360».

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал журналистам The Washington Post и The Guardian секретные данные о программе глобальной слежки спецслужб США и Великобритании. Обнародованная информация привела в международному скандалу и Сноуден был вынужден покинуть страну.

Находясь в транзитной зоне аэропорта Шереметьево экс-спецагент попросил о политическом убежище в России, которое было выдано и действует до 2020 года. Позже мужчина получил и вид на жительство.