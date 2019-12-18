По делу Арашуковых задержали новых фигурантов

Четыре новых фигуранта задержаны по делу Арашуковых. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Подозреваемые – метрологи ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». По данным следствия, они вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий. За похищенный газ они получали деньги.

Все подозреваемые доставлены в Москву. Следственные действия продолжаются.

Основными фигурантами дела являются бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль. Их обвиняют в создании организованной преступной группировки и хищении 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Рауфа Арашукова задержали в январе 2019 года прямо во время заседания Совета Федерации, в мае его лишили статуса сенатора. Ни Рауф, ни Рауль Арашуковы свою вину не признают.