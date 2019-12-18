Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья

Иван Линдеманн
12:03 18.12.2019
Граждане, которые приобрели жилое помещение уже после признания дома аварийным, смогут претендовать на получение материального возмещения.
Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья
© Фото: Dmitry Chasovitin, Globallookpress

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о расселении аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект был разработан Минстроем. Принятые поправки внесут в Жилищный кодекс и закон о фонде ЖКХ.

Согласно закону, органы власти в сфере жилищных отношений получат право определять основания и критерии для признания домов аварийными.

Регионы при расселении смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять субсидии собственникам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В частности, как ранее сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев, это может быть компенсация процентов по ипотечным кредитам.

Также, согласно закону, закрепляется принцип целевого использования земли из-под домов, попавших под расселение – ее нельзя будет отдать под коммерческую застройку.

Граждане, которые приобрели жилое помещение уже после признания дома аварийным, теперь смогут претендовать на получение материального возмещения.

Фонд содействия реформированию ЖКХ наделили правом выполнять функции агента по предоставлению средств на приобретение квартир.

Регион России, который до 1 сентября 2025 года переселит граждан из всего ветхого жилья, сможет претендовать на финансовую поддержку в пределах лимита средств на переселение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.12.2019, 05:00
Сирийская армия отбила атаку террористов близ города Хан-Шейхун
Дата18.12.2019, 07:25
Военная доктрина, отношения с НАТО и разящий «Кинжал»: главное из брифинга главы Генштаба ВС РФ
Дата18.12.2019, 09:11
В Шереметьево встретили юниорскую сборную по хоккею
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.12.2019, 10:35
Минобороны: ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Гленна Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:03 В стране и мире
статья
Расхитители Сирии: как антиквары распродают украденные артефакты
12:03 В стране и мире
Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья
11:58 В стране и мире
Видео
С космодрома Куру стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ»
11:51 В стране и мире
МИД РФ заявил о недопустимости искажения достигнутых на «нормандском саммите» договоренностей
11:32 В стране и мире
В «Сафмаре» опровергли обыски в квартире и компаниях миллиардера Михаила Гуцериева
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В упряжке сотни «лошадей»: в Казани шестикратно оштрафовали Деда Мороза-нарушителя ПДД
Степаненко отреагировала на сообщения о пятой свадьбе Петросяна
На Украине сняли охрану с Яценюка и Турчинова
Видео
Таинственная левитация: аномалия с метеоритом в музее Челябинска попала на видео
Видео
Соскучился по ласке: попытки тюленя подружиться с дайвером попали на видео
Назван продукт для борьбы с болезнями сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.