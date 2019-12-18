Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о расселении аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект был разработан Минстроем. Принятые поправки внесут в Жилищный кодекс и закон о фонде ЖКХ.

Согласно закону, органы власти в сфере жилищных отношений получат право определять основания и критерии для признания домов аварийными.

Регионы при расселении смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять субсидии собственникам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В частности, как ранее сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев, это может быть компенсация процентов по ипотечным кредитам.

Также, согласно закону, закрепляется принцип целевого использования земли из-под домов, попавших под расселение – ее нельзя будет отдать под коммерческую застройку.

Граждане, которые приобрели жилое помещение уже после признания дома аварийным, теперь смогут претендовать на получение материального возмещения.

Фонд содействия реформированию ЖКХ наделили правом выполнять функции агента по предоставлению средств на приобретение квартир.

Регион России, который до 1 сентября 2025 года переселит граждан из всего ветхого жилья, сможет претендовать на финансовую поддержку в пределах лимита средств на переселение.