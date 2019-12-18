Обвиняемый в насилии над дочерью житель Гатчины отверг свою вину

Обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью житель Гатчины заявил о своей невиновности. Сегодня, 18 декабря, злоумышленник был доставлен в Гатчинский городской суд Ленинградской области. Кадры с места публикует «Звезда».

На ролике видно, как правоохранители проводят обвиняемого в зал суда.

«Я не виновен», - заявляет в это время мужчина.

Как уточнили в СУСК по региону, следствие призывает «закрыть» заседание суда, на котором должна быть избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что семья из Ленинградской области, отец которой подозревается в сексуальном насилии над 13-летней девочкой, жила обособленно и почти ни с кем не общалась. Об этом рассказали соседи.

По факту сексуального насилия над девочкой уже было возбуждено уголовное дело. В деревне Химози, где злоумышленник проживал с семьей, прошли обыски. На ролике, опубликованном СК РФ, видно, что помещение находится в запущенном состоянии: повсюду свалена одежда и разбросан мусор. Более того, следователи обнаружили склад оружия, бронежилеты и боеприпасы.

Теперь следователям предстоит изучить условия проживания детей в семье и причины совершенных преступлений. После больничного обследования несовершеннолетние будут изъяты из семьи. Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления.