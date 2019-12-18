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Кого берут в радикалы: кто составляет основу неонацистских организаций на Украине

Лина Давыдова
18:45 18.12.2019
Киевский журналист рассказал, кто составляет основу националистического движения на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Igor Golovniov, Globallookpress

Киевский журналист, политолог и телеведущий Денис Жарких несколько лет наблюдал за развитием националистического движения на Украине. Методы националистических боевиков Жарких буквально испытал на себе. В 2017 году он и его сын вышли на пикет против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича. На этой мирной акции их избили праворадикалы. Подробностями работы неонацистских организаций он поделился с журналистами «Специального репортажа».

В интервью «Звезде» Жарких рассказал, кто составляет основу националистического движения на Украине.

«Основное, конечно, это футбольные фанаты. То есть, понимаете, психология фаната футбола – ему же без разницы, как команда играет. И этим воспользовались политики», - объяснил Жарких.

Как отметил журналист, сегодня ячейки националистических организаций есть в каждом районе.

«Эта сеть финансируется из бюджета. Ячейки в каждом районе,  по крайней мере, в Киеве это есть. И это рассматривается как военно-патриотическая работа», - пояснил Жарких.

Чаще всего молодые люди вступают в националистические движения из-за невозможности реализоваться. Кроме того, праворадикалы чувствуют вседозволенность, так как они ощущают поддержку властей.

«Им идти некуда. Что им делать? Там есть надежда на социальную лестницу... Эти праворадикалы носят оружие. Их поддерживает власть. И полиции запрещено их трогать», - объяснил журналист.

Как раотает сеть неонацистских организаций Украины? Почему к радикалам присоединяются врачи и музыканты. И к кому привели шокирующие результаты следствия по убийству Павла Шеремета? Все это - в новом расследовании «Специального репортажа». Смотрите на сайте  телеканале «Звезда», а также на платформе SMART.TV.

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