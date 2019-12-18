С космодрома Куру стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ»

Во Французской Гвиане стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками. Запуск был произведен с космодрома Куру.

Изначально старт был намечен на вторник, 17 декабря, однако из-за проблем с аппаратурой разгонного блока «Фрегат» было принято решение запустить «Союз-СТ» сегодня, 18 декабря.

Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, а также французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.