МИД РФ заявил о недопустимости искажения достигнутых на «нормандском саммите» договоренностей

Москва рассчитывает, что украинские власти ответственно подойдут к выполнению Минских соглашений, не искажая достигнутых договоренностей лидеров «нормандского формата». С таким заявлением выступили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча президентов России, Украины, Германии и Франции состоялась в Елисейском дворце 9 декабря. Главы государств обсудили процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе, отвод подразделений ВСУ и ополченцев с линии соприкосновения, обмен удерживаемыми лицами и внесение в Конституцию Украины необходимых изменений, которые касаются правового статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Ряд устаревших положений украинского закона об особом статусе Донбасса требует корректировки, а в проекте конституционных поправок на Украине, вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса», - констатировали в МИД РФ.

Накануне российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили итоги «нормандского саммита», ситуацию на Украине и транзит через ее территорию российского газа.

Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям и еще раз подтвердили безальтернативность Минских соглашений, как основы для мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Ранее подобный разговор у Владимира Путина состоялся с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.