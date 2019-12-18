В «Сафмаре» опровергли обыски в квартире и компаниях миллиардера Михаила Гуцериева
В холдинге подчеркнули, что информация ряда СМИ о проведении обысков не является достоверной.
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В холдинге «Сафмар», подконтрольном миллиардеру Михаилу Гуцериеву, опровергли сообщения о проведении обысков в квартире и офисах бизнесмена.
«Это неправда, не соответствует действительности», - цитирует сообщение ТАСС.
В среду, 18 декабря, в ряде СМИ появились сообщения о проведении обысков в квартире Гуцериева, а также в офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом.