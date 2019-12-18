Мотострелки Красносельской бригады уничтожили условных террористов
В ходе операции учтен опыт современных вооруженных конфликтов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Подразделение Красносельской мотострелковой бригады уничтожило боевиков и освободило населенный пункт на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области.
Особое внимание было уделено разведке. Во время боя, отработаны новые способы уничтожения боевых и разведывательных беспилотников.
138-я отдельная гвардейская мотострелковая Красносельская ордена Ленина, Краснознаменная бригада — формирование Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации.
Формирование входит в состав 6-й общевойсковой армии Западного военного округа. Пункт постоянной дислокации — поселок Каменка Выборгского района Ленинградской области.