Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мотострелки Красносельской бригады уничтожили условных террористов

Александр Пешков
11:29 18.12.2019
В ходе операции учтен опыт современных вооруженных конфликтов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Подразделение Красносельской мотострелковой бригады уничтожило боевиков и освободило населенный пункт на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области.

Особое внимание было уделено разведке. Во время  боя, отработаны новые способы уничтожения боевых и разведывательных беспилотников.

138-я отдельная гвардейская мотострелковая Красносельская ордена Ленина, Краснознаменная бригада — формирование Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации.

Формирование входит в состав 6-й общевойсковой армии Западного военного округа. Пункт постоянной дислокации — поселок Каменка Выборгского района Ленинградской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.12.2019, 05:00
Сирийская армия отбила атаку террористов близ города Хан-Шейхун
Дата18.12.2019, 07:25
Военная доктрина, отношения с НАТО и разящий «Кинжал»: главное из брифинга главы Генштаба ВС РФ
Дата18.12.2019, 09:11
В Шереметьево встретили юниорскую сборную по хоккею
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.12.2019, 10:35
Минобороны: ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Гленна Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:03 В стране и мире
статья
Расхитители Сирии: как антиквары распродают украденные артефакты
12:03 В стране и мире
Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья
11:58 В стране и мире
Видео
С космодрома Куру стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ»
11:51 В стране и мире
МИД РФ заявил о недопустимости искажения достигнутых на «нормандском саммите» договоренностей
11:32 В стране и мире
В «Сафмаре» опровергли обыски в квартире и компаниях миллиардера Михаила Гуцериева
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В упряжке сотни «лошадей»: в Казани шестикратно оштрафовали Деда Мороза-нарушителя ПДД
Степаненко отреагировала на сообщения о пятой свадьбе Петросяна
На Украине сняли охрану с Яценюка и Турчинова
Видео
Таинственная левитация: аномалия с метеоритом в музее Челябинска попала на видео
Видео
Соскучился по ласке: попытки тюленя подружиться с дайвером попали на видео
Назван продукт для борьбы с болезнями сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.