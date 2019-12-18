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Патрушев: боевики ИГИЛ* готовят плацдарм на севере Афганистана для вторжения в Центральную Азию

Наталия Майорова
11:01 18.12.2019
Он добавил, что севере Афганистана уже к настоящему времени сосредоточено более двух тысяч террористов.
Патрушев: боевики ИГИЛ* готовят плацдарм на севере Афганистана для вторжения в Центральную Азию
© Фото: Globallookpress

Боевики ИГИЛ* намерены закрепиться на севере Афганистана, чтобы подготовить нападение на регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан. Об этом сегодня, 18 декабря, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Свое заявление он сделал на многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике.

Он добавил, что севере Афганистана уже сосредоточено более двух тысяч террористов.

Конечной целью боевиков, по словам Патрушева, является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.

Патрушев также добавил, что приоритетными целями боевиков, согласно имеющимся данным, могут стать «объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане».

* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация

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