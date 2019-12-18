Расхитители Сирии: как антиквары распродают украденные артефакты

Контрабандисты активно распродают историческое и культурное наследие Сирии. Некоторые торгуют предметами старины в открытую и даже не скрывают происхождение товара. Журналистам «Звезды» удалось встретиться и поговорить с арт-консультантом из Турции, который является экспертом в области антиквариата.

В беседе Мустафа Бурак Алкан, так представился мужчина, рассказал, что с юности интересуется историей. По его словам, незаконно вывезенные из Сирии артефакты постоянно «всплывают» на черных рынках Европы и США. Что касается его лавки, то в продаже лишь незначительные, по мнению Мустафы, товары, которые представляют интерес для мелких коллекционеров и перекупщиков.

«Доступны металлические монеты, золотые монеты, серебряные монеты, а также османские писания в кожаных переплетах. Среди похищенных артефактов есть даже писания, относящиеся к римскому периоду. Сирия - страна, богатая историческими памятниками. Османская империя, Византийская империя, Римская империя и Александр Великий правили этими местами в древние времена», - рассказывает арт-консультант.

Контрабанда ценностями началась еще в 1973 году, проясняет ситуацию Мустафа. Но с началом вооруженных конфликтов некоторые исторические памятники в Сирии были попросту разграблены и вывезены по частям за границу. Что-то прихватили с собой сами сирийцы, когда бежали от террора в соседние страны.

Учитывая, что основные пути контрабандистов в Европу лежат черед Турцию, именно здесь оседает большинство нелегального товара. Местные власти ведут с этим активную борьбу, но предотвратить распродажу ценностей не в силах, разводит руками Мустафа.

«Говорят, что контрабандисты заработали 36 миллионов долларов на продаже исторических артефактов с 2014 года. По данным экспертов из США, ежегодно происходят сделки на продажу исторических ценностей на общую сумму в 100 миллионов долларов. Но нет точной информации. Это маленькие кусочки, о которых мы говорим. Сюда не относятся картины, крупные фрагменты мозаик и особо ценные писания», - объясняет Мустафа.

Исторические артефакты из Сирии сначала перевозят в Адану, Газиантеп или приграничную с арабской республикой область Шанлыурфу. Отсюда особо ценные экземпляры переправляются за океан или в Европу, где всегда найдутся покупатели, признается Мустафа Бурак Алкан.

Большую часть из того, что сейчас продают перекупщики они приобретали еще в 2012 и 2013 годах. Тогда боевики, захватив 80% территории страны, разграбили десятки музеев и храмов. Сейчас оборот черного рынка сирийских древностей оценивают в миллиарды долларов. В основном сделки заключают через проверенных посредников, первому встречному товар не показывают. Учитывая риски, не все торговцы антиквариатом желают иметь что-то общее с этим прибыльным делом.

«В моей лавке можно найти товары из Турции и Европы. Артефактами из Сирии я не торгую, мне не нужны проблемы. Но достать можно все, сегодня это без проблем. Многие боятся, так как это незаконно и не будут торговать этим в открытую, на туристической улице точно», - признается второй продавец, который отказался назвать свое имя.

Конечно, похищенные древности иногда возвращают. Национальный музей Дамаска собрал из них целую экспозицию, насчитывающую 500 артефактов. Все они оставлены боевиками при отступлении. Но потери, которые уже понесла Сирия, невосполнимы. Тысячи уникальных предметов искусства сейчас, к сожалению, находятся в частных руках.