Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Расхитители Сирии: как антиквары распродают украденные артефакты

Ян Брацкий
12:03 18.12.2019
По оценкам западных экспертов, за последние пять лет оборот черного рынка сирийских ценностей составил несколько миллиардов долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress

Контрабандисты активно распродают историческое и культурное наследие Сирии. Некоторые торгуют предметами старины в открытую и даже не скрывают происхождение товара. Журналистам «Звезды» удалось встретиться и поговорить с арт-консультантом из Турции, который является экспертом в области антиквариата.

В беседе Мустафа Бурак Алкан, так представился мужчина, рассказал, что с юности интересуется историей. По его словам, незаконно вывезенные из Сирии артефакты постоянно «всплывают» на черных рынках Европы и США. Что касается его лавки, то в продаже лишь незначительные, по мнению Мустафы, товары, которые представляют интерес для мелких коллекционеров и перекупщиков.  

«Доступны металлические монеты, золотые монеты, серебряные монеты, а также османские писания в кожаных переплетах. Среди похищенных артефактов есть даже писания, относящиеся к римскому периоду. Сирия - страна, богатая историческими памятниками. Османская империя, Византийская империя, Римская империя и Александр Великий правили этими местами в древние времена», - рассказывает арт-консультант.

Контрабанда ценностями началась еще в 1973 году, проясняет ситуацию Мустафа. Но с началом вооруженных конфликтов некоторые исторические памятники в Сирии были попросту разграблены и вывезены по частям за границу. Что-то прихватили с собой сами сирийцы, когда бежали от террора в соседние страны.

Учитывая, что основные пути контрабандистов в Европу лежат черед Турцию, именно здесь оседает большинство нелегального товара. Местные власти ведут с этим активную борьбу, но предотвратить распродажу ценностей не в силах, разводит руками Мустафа.

«Говорят, что контрабандисты заработали 36 миллионов долларов на продаже исторических артефактов с 2014 года. По данным экспертов из США, ежегодно происходят сделки на продажу исторических ценностей на общую сумму в 100 миллионов долларов. Но нет точной информации. Это маленькие кусочки, о которых мы говорим. Сюда не относятся картины, крупные фрагменты мозаик и особо ценные писания», - объясняет Мустафа.

Исторические артефакты из Сирии сначала перевозят в Адану, Газиантеп или приграничную с арабской республикой область Шанлыурфу. Отсюда особо ценные экземпляры переправляются за океан или в Европу, где всегда найдутся покупатели, признается Мустафа Бурак Алкан.

Большую часть из того, что сейчас продают перекупщики они приобретали еще в 2012 и 2013 годах. Тогда боевики, захватив 80% территории страны, разграбили десятки музеев и храмов. Сейчас оборот черного рынка сирийских древностей оценивают в миллиарды долларов. В основном сделки заключают через проверенных посредников, первому встречному товар не показывают. Учитывая риски, не все торговцы антиквариатом желают иметь что-то общее с этим прибыльным делом.

«В моей лавке можно найти товары из Турции и Европы. Артефактами из Сирии я не торгую, мне не нужны проблемы. Но достать можно все, сегодня это без проблем. Многие боятся, так как это незаконно и не будут торговать этим в открытую, на туристической улице точно», - признается второй продавец, который отказался назвать свое имя.

Конечно, похищенные древности иногда возвращают. Национальный музей Дамаска собрал из них целую экспозицию, насчитывающую 500 артефактов. Все они оставлены боевиками при отступлении. Но потери, которые уже понесла Сирия, невосполнимы. Тысячи уникальных предметов искусства сейчас, к сожалению, находятся в частных руках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.12.2019, 05:00
Сирийская армия отбила атаку террористов близ города Хан-Шейхун
Дата18.12.2019, 07:25
Военная доктрина, отношения с НАТО и разящий «Кинжал»: главное из брифинга главы Генштаба ВС РФ
Дата18.12.2019, 09:11
В Шереметьево встретили юниорскую сборную по хоккею
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.12.2019, 10:35
Минобороны: ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Гленна Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
12:03 В стране и мире
статья
Расхитители Сирии: как антиквары распродают украденные артефакты
10:00 В стране и мире
МО РФ: США продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в Сирии
00:55 Армия
Видео
Более миллиона сирийцев вернулись домой с помощью Минобороны РФ
00:00 Армия
Герасимов ответил на вопрос о наращивании группировки ВС РФ в Сирии
20:32 В стране и мире
Видео
«Их отношения щупают дно»: эксперт рассказал о будущем военных баз США в Турции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:03 В стране и мире
статья
Расхитители Сирии: как антиквары распродают украденные артефакты
12:03 В стране и мире
Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья
11:58 В стране и мире
Видео
С космодрома Куру стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ»
11:51 В стране и мире
МИД РФ заявил о недопустимости искажения достигнутых на «нормандском саммите» договоренностей
11:32 В стране и мире
В «Сафмаре» опровергли обыски в квартире и компаниях миллиардера Михаила Гуцериева
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В упряжке сотни «лошадей»: в Казани шестикратно оштрафовали Деда Мороза-нарушителя ПДД
Степаненко отреагировала на сообщения о пятой свадьбе Петросяна
На Украине сняли охрану с Яценюка и Турчинова
Видео
Таинственная левитация: аномалия с метеоритом в музее Челябинска попала на видео
Видео
Соскучился по ласке: попытки тюленя подружиться с дайвером попали на видео
Назван продукт для борьбы с болезнями сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.